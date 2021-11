Milano Music Week 2021, il programma: gli eventi imperdibili della settimana della musica a Milano.

Torna nel 2021 la Milano Music Week. Una kermesse straordinaria fermata lo scorso anno dal Covid ma adesso pronta a ripartire con più forza che mai. Quinta edizione della settimana della musica, avrà come titolo quest’anno Music Rocks Here, per dare una spinta al mondo della musica dal vivo e dei live club che tanto ha sofferto in epoca da pandemia. Ad aprire in anteprima l’evento sarà un esclusivo keynote di Vasco Rossi in streaming il 22 novembre per la presentazione del suo nuovo album Siamo qui. Ma non sarà questo l’unico evento da non perdere. Ecco alcuni degli appuntamenti più attesi della settimana della musica.

Vasco Rossi

Milano Music Week 2021: gli eventi da non perdere

Non solo il Blasco. Al centro della settimana della musica quest’anno ci sarà la musica dal vivo, grande protagonista nelle sale dell’Apollo sia in presenza che in streaming. Tra gli artisti che parteciperanno ai vari eventi non mancheranno le grandi signore della nostra musica, da Loredana Bertè a Caterina Caselli, oltre alla grandissima Ornella Vanoni. Ma ci sarà spazio anche per le nuove leve, come Sangiovanni e Beba, e non mancheranno momenti dedicati ai più grandi producer italiani, come Dardust e Mecna.

Altro evento imperdibile è l’evento Parole (le basi, le altezze e le profondità), con due delle più grandi penne del rap italiano, Caparezza e Rancore. Ma non finisce qui. Sarà presente anche Peter Gabriel con la figlia Anna, con un evento in streaming.

Il programma del Milano Music Week 2021

Tra webinar, talk, workshop, approfondimenti riguardanti ogni aspetto della filiera musicale, dall’organizzazione degli eventi allo sviluppo dell’industria, dalle tecniche alle tecnologie, la settimana della musica vivrà di grandissimi incontri e concerti, capaci di soddisfare anche i più esigenti. Il calendario completo è già disponibile sul sito ufficiale della manifestazione. L’appuntamento è dal 22 al 28 novembre. Non mancare.