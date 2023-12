Gli Evanescence tornano in Italia con un’unica data

La band pluripremiata ai Grammy Awards torna in Italia il 12 giugno 2024.

È ufficiale: gli Evanescence tornano in Italia. Il concerto è atteso a Milano al Fiera Milano Live 2024, mercoledì 12 giugno 2024. I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva Vivo Club a partire dalle ore 15.00 di lunedì 18 dicembre. Da martedì 19 dicembre, invece, saranno acquistabili online mentre da domenica 24 dicembre in tutti i punti vendita autorizzati.

Chi sono gli Evanescence?

Pluripremiati ai Grammy Awards, la band degli Evanescence ha debuttato la prima volta nel 2003 con “Fallen“, una miscela di sonorità gothic ed hard rock. L’album, del quale sono state vendute oltre 17 milioni di copie, ha consacrato il successo del gruppo ed è rimasto per ben 43 settimane nella top ten di Billboard.

“My Immortal“, dal quale sono stati estrapolati i due brani di successo “Going Under” e “Everybody’s Fool“, ha invece raggiunto il settimo posto nelle classifiche americane ed inglesi. “Anywhere But Home“, il primo album live pubblicato dalla band dopo aver conquistato i palchi del mondo, ha totalizzato oltre un milione di copie vendute. Dopo l’anticipo tramite il brano “Call Me When You’re Sober“, è stata la volta di “The Open Door“, album con più di cinque milioni di copie vendute.

È del 2017 “Synthesis“, un progetto di reworking dei tre album in studio precedentemente pubblicati, e del 2018 il Synthesis Live Tour, che ha portato il gruppo in giro per il mondo totalizzando ben 82 date. Nel 2021 la band ha poi pubblicato l’album “The Bitter Truth“, e quattro nuovi singoli.

Il chitarrista Jen Majura è stato sostituito dal bassista Tim McCord, già facente parte del gruppo, nel 2022. Nello stesso anno, Emma Anzai è entrata a far parte degli Evanescence come nuova bassista. Per il ventesimo anniversario di “Fallen“, la band ha pubblicato a novembre 2023 una versione masterizzata dell’album.