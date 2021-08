Se sto scrivendo è perché ho trovato un baracchino sulla spiaggia che offre wifi gratuito ai clienti. Fuori di qui, zero assoluto. Nessun collegamento Internet mobile per chilometri e chilometri. Nessuno non è esatto: ogni tanto sullo smartphone compare debole il segnale della rete Edge, o del 3G, ma dura pochi secondi, appena sufficienti a rispondere a un messaggio, poi sparisce.

Questa notte a un certo punto è apparso il 4G: erano le 3 del mattino, mi ero svegliato per il caldo, c’era il 4G e sono riuscito a sbirciare la prima pagina di Repubblica. Poi di nuovo zero. Non sono nel deserto, o in mezzo all’oceano, o al polo, nord o sud. Sono in Calabria, da casa vediamo il mare, ma è il mare della Rete che non vede noi. In realtà in questi giorni non va neppure il telefono, ma non posso credere che non ci sia davvero campo nemmeno per telefonare e che gli abitanti del borgo che ci ospita usino soltanto il vecchio telefono fisso; deve essere un guasto che stanno riparando con estrema lentezza.

Ma Internet qui è proprio così, mi dicono tutti. Praticamente come negli anni ’90: per un po’ in casa ho cambiato stanza con lo stesso spirito dei cercatori di acqua, mi avevano detto che sul tetto prendeva meglio. Ho evitato di salire sugli ulivi secolari però. E mi sono chiesto: come possiamo accettare che ci siano ancora zone d’Italia in queste condizioni? Sono poche, certo, è un divario che riguarda “solo” molti paesini del Sud, o sugli Appennini, più raramente sulle Alpi per ragioni legate allo sviluppo economico e culturale di quelle aree. Ma, ripeto, come possiamo accettare che una parte (piccola, non cambia) del Paese resti esclusa non dal futuro, ma dal presente?

Il problema non siamo noi turisti, che ripartiremo, il problema sono coloro che ci abitano tutto l’anno. Com’è stato qui fare la didattica a distanza senza Internet? E lo smart working? E i giovani che opportunità di crescere avranno? Mi dicono: ma i giovani se ne vanno tutti via. E perché dovrebbero restare? In posti dove i collegamenti stradali, ferroviari e digitali sono così precari e difficili?

E noi, come possiamo non considerare questo divario una emergenza da risolvere subito, senza perdere altro tempo, senza fare altri convegni, o altri proclami? Subito, adesso.