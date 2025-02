Gli errori da evitare dopo un intervento chirurgico

Dopo un’operazione chirurgica, è fondamentale prendersi cura di cani e gatti in modo corretto, evitando errori comuni che possono compromettere la loro riabilitazione. Una giovane veterinaria ha recentemente condiviso un video su TikTok per sensibilizzare sui comportamenti da evitare nel post-operatorio. Un errore frequente è lasciare che gli animali si lecchino la ferita dopo un intervento. Questo comportamento può portare a infezioni, complicando la guarigione e aumentando il rischio di danneggiare i punti di sutura.

Molti proprietari tendono a giustificare questa abitudine malsana, anche quando l’animale non ha subito un intervento, permettendo ai loro pet di graffiare o leccare ferite anche superficiali. Per prevenire danni, i veterinari raccomandano di utilizzare collarini elisabettiani, bende o pettorine che limitino l’accesso alla ferita. Inoltre, è essenziale garantire un adeguato riposo all’animale, poiché il recupero richiede tempo per permettere ai punti di sutura di riassorbirsi e per smaltire gli effetti dell’anestesia.

Se ci sono dubbi su come prendervi cura del proprio animale dopo un’operazione, è consigliabile consultare il veterinario. La salute e il benessere del pet sono prioritari, e seguire le indicazioni del professionista aiuterà a evitare complicazioni e a favorire una convalescenza sicura. In sintesi, prestare attenzione a questi aspetti è cruciale per il recupero degli animali domestici post-intervento.