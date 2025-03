Gli equini sono golosi. Ecco i cibi più deliziosi.

Il cavallo è un animale con un apparato gastrointestinale delicato, la cui salute dipende strettamente dall’alimentazione. Il senso del gusto è cruciale per selezionare il cibo necessario e integrare eventuali carenze di vitamine e minerali. Attraverso il gusto, i cavalli non solo scelgono i cibi, ma imparano anche a socializzare e a scoprire l’ambiente circostante. Gli equini sono particolarmente attratti da zuccheri presenti in frutti, fiori e erba, ma uno studio dell’Università di Southampton ha rivelato che la mela non è tra i loro gusti preferiti. Tra gli alimenti graditi si trovano fieno greco, banana, rosmarino, carota e menta piperita. Tuttavia, non apprezzano aromi come echinacea e coriandolo.

Il cavallo possiede molte papille gustative, permettendogli di distinguere sapori e identificare cibi tossici o freschi. È attratto da cibi dolci e salati e usa il gusto per esplorare oggetti e nuovi odori, imitando la madre per imparare. È importante che i puledri esplorino e scoprano nuovi sapori per variare la loro dieta. Tuttavia, introdurre nuovi alimenti deve essere graduale, e il rifiuto di alcuni cibi può indicare la loro tossicità. La garanzia di una corretta alimentazione è essenziale per prevenire malattie metaboliche.

Un’eccessiva ingordigia può portare a problemi di salute, e i cavalli con alterazioni del gusto potrebbero ingerire sostanze nocive. È fondamentale monitorare l’alimentazione e consultare un veterinario per bilanciare la dieta, tenendo conto dell’età e delle attività del cavallo.