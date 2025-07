Gli enigmatici protei: pigrizia e segreti delle grotte europee

Lo studio del comportamento animale rappresenta un ambito affascinante della zoologia, in particolare quando si tratta di osservare gli animali in movimento e le loro interazioni con l’ambiente. Tuttavia, alcune specie si rivelano sfide notevoli per i ricercatori.

Un gruppo di zoologi dei Balcani ha recentemente interrotto un importante studio sui protei, anfibi ciechi simili a salamandre, che abitano le grotte europee. Questi animali, estremamente rari e poco conosciuti, sono noti per la loro sorprendente capacità di restare immobili per porzioni di tempo straordinarie, aspettando che il cibo si avvicini. I protei sono stati oggetto di ricerca dal 2010 al 2018, con un progetto che ha visto la collaborazione tra l’Università Eötvös Loránd in Ungheria e la Devon Karst Research Society nel Regno Unito. Durante questo periodo, i ricercatori hanno usato videocamere speciali per osservare il comportamento di 26 esemplari in una grotta vicino a Gorica, in Bosnia-Erzegovina.

I dati raccolti hanno rivelato che gli animali tendevano a rimanere immobili per lunghi periodi e, in un caso particolare, uno di essi non si è spostato per ben 2.569 giorni. La ricerca è giunta a una conclusione anticipata, poiché i ricercatori non intendevano aspettare sette anni per osservare un movimento. È interessante notare che, in laboratorio, i protei risultano molto più attivi e mostrano comportamenti sociali. Questa differenza è attribuita al loro stile di vita orientato al risparmio energetico.

Nei Balcani, i protei sono avvolti da leggende che li descrivono come cuccioli di draghi in attesa di emergere nel mondo. Indipendentemente dalla verità di tali racconti, la ricerca su questi affascinanti anfibi continua ad accrescere la nostra conoscenza della biodiversità sotterranea.