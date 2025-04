Gli Eliminati Ritorno sul Palco

Gli ex allievi dello show “Amici 24” di Maria De Filippi parteciperanno alla Special Edition di Tennis & Friends, un evento dedicato allo sport e alla prevenzione, che si svolgerà il 3 maggio al Foro Italico. Nonostante alcuni concorrenti siano stati eliminati, questo incontro rappresenta una nuova opportunità per loro di esibirsi pubblicamente. I partecipanti includeranno i ragazzi del Serale come Alessia, Chiara, Daniele, Antonia, Jacopo Sol, Nicolò, TrigNo, Francesco, e gli eliminati come Senza Cri, Chiamamifaro, Luk3, Vybes, Francesca, Raffaella e Asia.

L’evento, patrocinato dagli Internazionali BNL d’Italia e dalla Fondazione Policlinico Gemelli, vedrà la presentazione da parte di Francesca Fagnani ed Edoardo Bove, con Eleonora Daniele e Veronica Maya che condurranno la cerimonia inaugurale. Sebbene Maria De Filippi non sarà presente, ha sempre dimostrato il suo supporto per iniziative focalizzate sul benessere e sulla salute, avendo partecipato in passato come testimonial.

Questa edizione rappresenta una chance unica per i ragazzi di mostrare il loro talento al di fuori del contesto competitivo di Canale 5. L’esibizione aiuterà a mettere in risalto le loro abilità artistiche e consentirà ai fan di vedere i loro artisti preferiti in un’atmosfera più rilassata e gioiosa. La reunion si prospetta come un momento molto atteso dai fan e dai partecipanti stessi, fornendo un palco libero dalla pressione del talent show.