Amici 2022, gli eliminati del primo serale: cosa è successo e chi ha dovuto abbandonare il programma.

Parte con il piede giusto Amici 2022 nella sua fase più calda. Il primo serale del talent ha regalato tutto ciò che il pubblico richiede al programma: emozioni, momenti di puro divertimento ma anche tante polemiche e qualche discussione di troppo. Due i concorrenti che hanno dovuto lasciare la scuola anzitempo, una ballerina e un cantante.

Eliminazioni che hanno scatenato dibattito e qualche critica anche sui social, con i fan dei due giovani artisti che hanno sottolineato quanto siano state ingiuste certe valutazioni. Insomma, la strada per la finale è appena iniziata, il percorso è lungo, ma gli ingredienti per divertirsi ci sono tutte.

Amici 2022: gli eliminati del primo serale

Saluta per prima il talent di Maria De Filippi durante il primo serale la ballerina Alice, che aveva fatto scalpore per essere una danzatrice autodidatta che ha iniziato a ballare solo durante il lockdown. Tecnicamente forse non è ancora al livello degli altri ragazzi, e molti avevano pronosticato un suo precoce addio, ma in tanti si sono affezionati alla sua storia, e per lei il futuro potrebbe essere roseo.

Maria De Filippi

Il secondo ad abbandonare il talent è stato invece un cantante, Giò Montana, venuto meno nella sfida con un altro ballerino, Christian. L’artista paga le difficoltà sulle cover, nonostante con gli inediti stia andando bene e abbia anche un discreto successo su Spotify.

Un’eliminazione accolta con maturità dallo stesso Giò, che ha ringraziato tutti i compagni e chi gli ha dato questa opportunità: “È giusto così“.

Di seguito l’audio di Sole a mezzanotte del giovane cantautore:

Amici 2022: cosa è successo nel primo serale

Tra momenti esilaranti e altri di grande emozione, il primo serale è andato avanti rapidamente e con molto divertimento, complici anche le sfide tra i professori, che si sono anche esibiti in una competizione di musical, con Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini a interpretare Grease e Alessandra Celentano e Rudy Zerbi a rispondere con Sister Act. La vittoria è andata alla prima coppia.