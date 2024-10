Gli effetti collaterali per lei e per lui

Il diabete influisce significativamente sulla vita sessuale delle persone, causando una serie di disfunzioni che possono compromettere la qualità della vita. Durante il 30esimo Congresso nazionale della Società italiana diabetologia (Sid) a Rimini, si è discusso delle complicanze micro e macro-vascolari e dei fattori metabolici che contribuiscono a tali disfunzioni sessuali. L’importanza di affrontare questi problemi è sottolineata dal presidente uscente Angelo Avogaro, evidenziando la necessità di un approccio olistico da parte del team diabetologico.

La disfunzione erettile (De) negli uomini diabetici è un argomento centrale. Essa si manifesta come incapacità di ottenere o mantenere un’erezione per un rapporto sessuale soddisfacente e può essere vista come un indicatore di eventi vascolari gravi, persino indipendentemente dal diabete stesso. Antonio C. Bossi ha evidenziato come il deficit di testosterone, comune negli uomini diabetici, possa aggravare la De. Spesso, fattori come obesità e sindrome metabolica sono correlati all’ipogonadismo, e la perdita di peso potrebbe migliorare la situazione. Inoltre, la De può segnalare disfunzioni endoteliali, funge da marker per possibili eventi cardiovascolari. L’infiammazione cronica, spesso associata all’obesità, contribuisce alla resistenza all’insulina e alla diminuzione del testosterone.

L’eiaculazione precoce è un’altra problematica, rilevata in circa il 40% delle persone con diabete di tipo 2, e può nascondere problemi di erezione. Dall’altro lato, le disfunzioni sessuali femminili, meno studiati, mostrano che le donne diabetiche possono affrontare una serie di problematiche, come calo del desiderio e difficoltà nella lubrificazione. Maria Ida Maiorino ha sottolineato come obesità e diabete protratto possano aggravare le difficoltà sessuali femminili.

Nuovi farmaci per il diabete di tipo 2 hanno stimolato la ricerca sugli effetti collaterali potenzialmente positivi riguardo alla funzione gonadica di entrambi i sessi. È cruciale esplorare come le terapie attuali per l’ipogonadismo e la disfunzione erettile possano anche avere effetti protettivi sul sistema cardiovascolare. Il simposio mira a identificare segni precoci di complicanze sessuali e a sviluppare strategie terapeutiche più efficaci da implementare nell’assistenza diabetologica quotidiana.