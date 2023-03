Gli dà il comando e il gatto lo fa al posto suo: è sorprendente

Il video di un intelligente gatto ha un dolcissimo finale: il micio esegue un’azione non semplice, e a comando, al posto del suo amico umano.

Avete mai provato a chiedere al vostro gatto di fare qualcosa al posto vostro? E come è andata? Nonostante la curiosità e il consecutivo orgoglio che potrebbero innescarsi su questo esempio particolare, ricevere – più generalmente – “una mano” dal proprio felino sembra che potrebbe rivelarsi molto utile in alcuni casi. A dare una dimostrazione dell’intelligenza del suo micio è stato un ragazzo divenuto abbastanza famoso in rete grazie al rapporto di simbiosi con i suoi animali. Il giovane, stavolta, avrebbe chiesto l’intervento del gatto in una situazione alquanto liminare.

Gli dà il comando per aprire la porta e il gatto lo fa al posto suo: la sua intelligenza è sorprendente – VIDEO

Il ragazzo è davanti la porta di casa e fa cenno al micio di aprirla al suo posto. Pochi istanti più tardi il suo gatto balza sul mobile, al fianco della maniglia, e osserva le indicazioni del suo padroncino. In un primo momento la pressione esercitata dal micio sembrerebbe non essere sufficiente per adempire allo sforzo richiesto, ma con un po’ di astuzia e la giusta tenacia il felino riuscirà nel suo intento.

Nonostante i felini siano particolarmente noti per la loro indipendenza potrebbe essere utile confrontarsi con i benefici – ad esempio, anche più nel quotidiano – che potrebbero scaturire dalla loro più accurata educazione: a voi la risposta a una delle domande più frequenti sul perché addestrare il gatto è tanto importante.

Non si tratta, quindi, soltanto del modo in cui il ragazzo ha fornito delle dettagliate istruzioni al suo micio, ma anche l’abitudine all’ascolto del gatto. E con la quale il micio stesso si è da sempre confrontato stando al fianco del suo umano preferito.

Alla richiesta di aprire la porta – come in tanti altri “epici” episodi condivisi nell’ultimo anno dall’utente – il micio, dopo alcuni tentativi e qualche pressoché consecutivo progresso, riesce fedelmente ad abbassare la maniglia.

Una delle possibilità modalità fra cui scegliere per cimentarsi autonomamente nell’addestramento del proprio gatto è quella relativa all’utilizzo del Clicker con determinati passaggi da seguire per favorire l’insegnamento di diversi comandi.

@earringuk awww… #petsoftiktok #pet #pets #catlover #training #catsoftiktok #cat #funnyvideos😂 #foryou #tikaton #fypシ #catlover ♬ original sound – pets_mylove

Il video, divenuto molto popolare su TikTok negli ultimi mesi, è stato pubblicato dall’utente @earringuk lo scorso 31 gennaio. Al termine del filmato il gatto dal collarino rosso viene elogiato dal suo amico umano, il quale riceverà da lui una coccola tanto tenera.