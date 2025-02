Gli azionisti di Tesla chiedono il licenziamento di Elon Musk

Fred Lambert, giornalista di Electrek, ha venduto tutte le sue azioni in Tesla, suscitando domande sull’evoluzione della missione dell’azienda sotto la direzione di Elon Musk. Negli ultimi anni, Tesla ha ampliato il suo focus dalla produzione di auto elettriche verso nuovi settori come robotica e intelligenza artificiale, con progetti come la guida autonoma FSD, Robotaxi e il robot Optimus. Questa trasformazione ha destato preoccupazioni tra gli investitori, i quali vedono una deviazione dalla missione originale di accelerare la transizione energetica.

Gli azionisti stanno mostrando un crescente malcontento, come evidenziato in un documento di Electrek che suggerisce che potrebbero essere pronti a licenziare Musk. La frustrazione riguarda la mancanza di nuovi modelli convenzionali, come la Model 2, e la priorità data a progetti di guida autonoma rispetto a veicoli elettrici più accessibili. Indicatori economici, come il calo delle consegne e dei margini, riflettono questo discontento.

Inoltre, Musk è oggetto di critiche per il suo coinvolgimento politico e le attività in altri progetti come X (ex Twitter), Starlink e SpaceX, che potrebbero sottrarre tempo alle sue responsabilità in Tesla. Le sue apparizioni su piattaforme social durante eventi importanti dell’azienda alimentano dubbi sulla sua dedizione.

Il futuro di Musk in Tesla è incerto. La promessa dell’introduzione della guida autonoma FSD in Europa e Cina entro il 2025 potrebbe determinare il suo destino, pur mantenendo il supporto del prezzo delle azioni che potrebbe proteggerlo dalle critiche interne finché i mercati continueranno ad appoggiare la sua leadership.