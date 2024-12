Gli avvocati di Lulù Selassié su una testimone dell’accusa: “Ha commentato sui social”

Il 3 dicembre è emersa la notizia che Lulù Selassiè è stata denunciata da Manuel Bortuzzo per stalking. A distanza di una settimana, i suoi avvocati, Niccolò Vecchioni ed Edoardo Albertario, hanno rilasciato una dichiarazione tramite ANSA, esprimendo preoccupazione per la diffusione illecita di informazioni relative al caso, che ha generato commenti ingiuriosi e diffamatori rivolti non solo a Lulù, ma anche ai suoi familiari. Gli avvocati hanno indicato che diverse testate giornalistiche hanno riportato dettagli sul procedimento penale in corso, citando ampi stralci dell’ordinanza cautelare e verbali delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari. Hanno evidenziato che la divulgazione di queste informazioni è vietata dalle norme sul diritto d’accesso agli atti processuali.

In particolare, i legali hanno sottolineato che una testimone dell’accusa ha commentato sui social media il contenuto delle proprie dichiarazioni agli inquirenti, contribuendo ulteriormente alla diffusione illecita di notizie riservate. Questo ha portato a una serie di commenti diffamatori contro Lulù e i suoi cari. Gli avvocati hanno affermato che, in risposta a tali episodi gravi, la signora Selassiè intende intraprendere azioni legali per identificare e perseguire i responsabili della divulgazione di informazioni riservate e delle diffamazioni subite.

Il legale ha condannato l’atteggiamento di chi è coinvolto nella diffusione di informazioni coperte da segreto e ha annunciato l’intenzione di Lulù di far valere i propri diritti in sede legale. Il caso di stalking a carico di Lulù Selassiè è previsto per un processo con rito abbreviato che inizierà a marzo davanti al giudice dell’udienza preliminare (gup) di Roma. La situazione ha suscitato notevole interesse mediatico, ma anche un profondo dibattito sui diritti alla privacy e sulla responsabilità dei media nella divulgazione di notizie sensibili. Resta da vedere come evolverà il caso e quali misure saranno adottate da parte della giustizia per garantire che vittime di simili situazioni siano tutelate da eventuali attacchi mediatici e diffamatori.