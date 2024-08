Gli Aventura arrivano a Milano con un’imperdibile data evento!

In occasione del Milano Latin Festival, i Kings della Bachata torneranno a esibirsi in Italia per i loro fan dopo 17 anni di assenza. 📆 28 settembre 2024 | Milano, Ippodromo SNAI San Siro 🎫 Scopri i dettagli e Acquista i tuoi biglietti su