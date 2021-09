Chi pulisce la Casa del Grande Fratello Vip? Dove sono tenuti gli smartphone dei vipponi una volta che varcano la porta rossa? Chi va a fare la spesa? A rispondere a queste domande – via Tv Sorrisi & Canzoni – sono stati gli autori del reality.

La casa è pulita dai concorrenti, ma una volta a settimana viene sanificata dalla produzione (“nel caso in cui dovesse entrare qualcuno dello staff per cause di forza maggiore”). Gli autori danno a disposizione dei concorrenti (extra budget) tutto il necessario per pulire (detersivi, spugne, stracci…), mentre lenzuola ed asciugamani vengono cambiati una volta a settimana. Non c’è una lavastoviglie, ma è prevista una lavatrice, una asciugatrice ed un ferro da stiro.

I cellulari vengono spenti, sigillati e messi in cassaforte insieme ai loro effetti personali. Gli abiti per la prima serata, invece, vengono forniti di volta in volta da amici e parenti. “Nel piccolo trolley che si portano da casa possono mettere tutto l’abbigliamento di cui hanno bisogno, l’importante è che non sia marchiato con loghi“. Non è previsto né truccatore né parrucchiere: messe in piega, tagli e colori se li fanno da soli i concorrenti.

Gli autori del Grande Fratello Vip forniscono (in media) 20€ a testa per una spesa settimanale

Il budget per fare la spesa di norma è di 20 euro a persona, che può scendere fino a 10 euro in caso di penalità. Chi ha problemi di allergie, intolleranze o è vegetariano non ha alcun extra. I prezzi per il cibo per allergici o intolleranti sono equiparati dal “GF” ai prezzi degli altri cibi.

L’aria condizionata fredda e calda è gestita dalla produzione e la temperatura in casa è costante, di circa 22 gradi.

Ovviamente hanno a disposizione un kit di primo soccorso (cerotti, disinfettante..) ed un medico a disposizione h24 qualora ne avessero bisogno che può prescrivergli, in caso, anche dei medicinali.