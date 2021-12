Ieri è stato il compleanno di Maria De Filippi e se Pier Silvio Berlusconi le ha fatto gli auguri tramite un video messaggio a Verissimo, Claudio Lippi si è dovuto accontentare di farglieli tramite Facebook.

Il conduttore glieli ha dovuti fare pubblicamente sulla propria bacheca di Facebook perché Maria De Filippi si sarebbe sempre rifiutata di dargli il suo numero di telefono. Così come si è rifiutato di darglielo Maurizio Costanzo.

Claudio Lippi ha infatti approfittato del compleanno di Maria De Filippi per far sapere a tutti i propri follower di non avere il suo numero, anche se a molti potrà “sembrare strano”.

“Vi sembrerà strano ma devo profittare di Facebook per fare gli auguri di buon compleanno a Maria De Filippi dato che non sono mai riuscito ad avere un suo recapito. Ho l’impressione che non legga nemmeno questo messaggio e chiedo, a chiunque abbia l’occasione di parlare con Maria, le porti questo augurio . Vi sembrerà strano ma non sono riuscito ad avere il suo numero nemmeno da Maurizio Costanzo. Me ne sono fatto una ragione ma confesso che mi farebbe molto piacere poterglieli fare a voce. Scusate se ho occupato un poco del vostro tempo. Un abbraccio a tutte e tutti voi”.

Perché Lippi vuole a tutti i costi il numero di telefono della De Filippi?

Gli auguri di Claudio Lippi a Maria De Filippi sono la cosa più trash che vedrai oggi

Ovviamente non è stato trash solo il messaggio d’auguri, ma anche alcune risposte che gli sono arrivate dai suoi follower. Qualcuno gli ha suggerito di chiedere aiuto a Nadia Rinaldi (!) che ha poi risposto di non avere il numero di Maria De Filippi.

Mentre un’altra gli ha suggerito di chiedere aiuto a Mara Venier, ma qua Claudio Lippi ha risposto di non avere “alcuna intenzione di coinvolgere altre persone”.

#StayStrongClaudio.