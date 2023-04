Gli Ateniesi lo chiamavano «tafano» per quanto poteva spazientire. Un insetto fa…

Gli Ateniesi lo chiamavano «tafano» per quanto poteva spazientire. Un insetto fastidioso, come quelli che ancora oggi, nelle campagne, attaccano alle gambe e siamo costretti a scacciare. Povero Socrate… sapeva davvero bene come pungolare e inquietare i suoi interlocutori con le domande. Per questo è divenuto il maestro dell’arte della maieutica, che ci aiuta a nascere per la prima volta davanti a noi stessi.

Cristina Dell’Acqua ci conduce in un nuovo viaggio nel mondo greco, per imparare a sentire socraticamente. Nel pensiero di quest’uomo straordinario, che nella vita non ha mai smesso di insegnare, ci sono i semi della nascita dell’uomo occidentale. Il suo insegnamento si fonda sui temi della ricerca, della libertà, del dialogo e del dubbio. Una formula che ha come nutrimento l’amore per le domande e parte da un unico presupposto: la conoscenza di sé. Perché noi siamo continua conoscenza. “La formula di Socrate” è in tutte le librerie e negli store online dal 26 aprile