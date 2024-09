Gli Ateez arrivano live in Italia! Una delle band sud-coreane più amate a livel…

Gli Ateez arrivano live in Italia! 🎶Una delle band sud-coreane più amate a livello globale, arriva in Italia per un’unica data esclusiva!

📆 20 gennaio 2025 | Assago (MI), Unipol Forum

Dalle ore 10:00 del 27 Settembre fino alle ore 10:00 del 7 ottobre registrati al Ticket Alert di “ATEEZ” per avere l’opportunità di acquistare i biglietti in anteprima per ATEEZ 2025 ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN EUROPE dalle ore 10:00 del 09 ottobre fino alle ore 9:59 dell’11 ottobre!

🎫 Biglietti in vendita generale dalle 10.00 di venerdì 11 ottobre su TicketOne.it!

Scopri tutti i dettagli e Registrati al Ticket Alert su https://buff.ly/3TNGqJc