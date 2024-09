Gli ascolti tv rimasti segreti a causa dello sciopero sono stati svelati: ecco quanto ha fatto la finale de L’Isola dei Famosi

A distanza di tre mesi sono stati svelati, come riporta DavideMaggio.it, tutti gli ascolti televisivi rimasti segreti a causa dello sciopero dei dipendenti Nielsen. In questo modo siamo riusciti a scoprire non solo quanto ha fatto la finale de L’Isola dei Famosi, ma anche quella de L’AcchiappaTalenti di Milly Carlucci, meglio conosciuto come allucinazione collettiva che abbiamo avuto la scorsa primavera.

Nel dettaglio, la finale de L’Isola dei Famosi ha mantenuto i 2 milioni di telespettatori delle ultime puntate (nel dettaglio 2.340.000 teste) toccando per la prima volta il 20% di share. La 18esima edizione si è chiusa con la media del 16,63% di share. Peggio dell’edizione di Vladimir Luxuria solo quella di Nicola Savino (nonché una delle più belle, l’edizione All Stars) che si chiuse con il 15,52% di share su Rai2.

L’Isola dei Famosi 18 | Ascolti

1^ puntata: 2.602.000 telespettatori, pari al 19,98% di share

2^ puntata: 2.432.000 telespettatori, pari al 17,8% di share

3^ puntata: 2.376.000 telespettatori, pari al 17,4% di share

4^ puntata: 2.343.000 telespettatori, pari al 17,3% di share

5^ puntata: 2.105.000 telespettatori, pari al 16,2% di share

6^ puntata: 2.230.000 telespettatori, pari al 16,9% di share

7^ puntata: 2.040.000 telespettatori, pari al 15,8% di share

8^ puntata: 2.114.000 telespettatori, pari al 16,6% di share

9^ puntata: 1.972.000 telespettatori, pari al 16,2% di share

10^ puntata: 1.678.000 telespettatori, pari al 12% di share

11^ puntata: 1.890.000 telespettatori, pari al 15,16% di share

12^ puntata: 2.000.000 telespettatori, pari al 14,1% di share

13^ puntata: 2.013.000 telespettatori, pari al 16,9% di share

14^ puntata: 2.340.000 telespettatori, pari al 20,41% di share

La finale de L’AcchiappaTalenti, invece, ha toccato il fondo con il 13,47% di share e 1.805.000 telespettatori.

Ascolti Tv | L’AcchiappaTalenti

1^ puntata: 2.667.000 telespettatori, 17,2% di share

2^ puntata: 2.315.000 telespettatori, 15,2% di share

3^ puntata: 2.223.000 telespettatori, 14,8% di share

4^ puntata: 2.156.000 telespettatori, 14,00% di share

5^ puntata: 1.805.000 telespettatori, 13,47% di share.

“La sh1tstorm contro L’AcchiappaTalenti? Purtroppo succede” – le parole di Milly – “Le critiche fanno parte del gioco e le voglio, fanno sempre bene. Quello che è successo per L’AcchiappaTalenti però è diverso, ancor prima di iniziare, al minuto uno, abbiamo iniziato a ricevere insulti e attacchi che hanno creato un brutto clima. Io amo i social, ma purtroppo quando nascono queste campagne è sbagliato. Se ci sono delle critiche corali vanno accettate, ma se scopri che queste critiche vengono fatte dai soliti account vuoti, capisci che si alimenta un sentimento negativo. Noi adulti dovremmo avere più fair play e insegnarlo ai giovani. Sui social ho letto solo uno sfogo di livore per danneggiare, è stato meschino e non serve”.