Gli ascolti del Mercante in Fiera crollano a picco (come tutte le novità proposte)

I palinsesti Rai e Mediaset di questa stagione televisiva sono stati stravolti eppure non c’è una novità che abbia portato buoni ascolti.

La Volta Buona di Caterina Balivo, che avrebbe dovuto fare gli stessi ascolti di Oggi è Un Altro Giorno di Serena Bortone (16%) si è arenato al 13% venendo addirittura doppiato da Uomini & Donne. Il nuovo Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino parte al 16% grazie al traino della soap opera e termina all’11% venendo anche questo doppiato da La Vita in Diretta di Alberto Matano.

#LaVitainDiretta 21,2% (anteprima 20,1%)#Pomeriggio5 16,3% 13,6% 11,6% La sfida tra Matano e Merlino di fatto non esiste. Non c’è partita. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 28, 2023

Il nuovo Grande Fratello non ingrana, né in dinamiche né in ascolti. E il bassissimo numero di articoli a riguardo su questo sito ne sono una dimostrazione. Anche Italia’s Got Talent – ora su Disney+ – è passato letteralmente inosservato. Qualcuno sa che è iniziato?

Infine c’è Il Mercante in Fiera di Pino Insegno che, ovviamente, non è da meno. Tornato in Rai grazie al nuovo Governo Meloni, il programma (che ha fatto molto parlare con la polemica sulla Gatta Nera) è stato di fatto rigettato dal pubblico. Al debutto lunedì sera è stato visto da 600 mila telespettatori, ieri sera dalla metà.

Ascolti de Il Mercante in Fiera

1^ puntata: 638.000 telespettatori e il 3,4% di share

2^ puntata: 364.000 spettatori e il 2% di share

3^ puntata: 357.000 telespettatori e l’1,9% di share

Rai Pubblicità sarebbe per questo molto preoccupata. Il programma rischia davvero di scendere sotto l’1% di share.