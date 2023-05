gli artisti, la line up e i biglietti del festival di Milano

Tornano gli I-Days 2023 di Milano: il programma completo, la line up e i biglietti per il festival più atteso dell’anno.

L’estate si avvicina e porta con sé un’altra stagione di grandi concerti e festival imperdibili. Da Nord a Sud, l’estate italiana sarà ancora una volta animata da grandissimi appuntamenti musicali, alcuni tradizionali, altri nati da poco anni ma diventati immediatamente un cult per gli appassionati. Tra questi, spiccano gli I-Days di Milano, che nel 2023 si promettono di essere più spettacolari che mai. Scopriamo insieme la line up dei cantanti, le informazioni dei biglietti e tutto quello che bisogna sapere.

I-Days 2023 di Milano: gli artisti e il programma completo

Dal 22 giugno al 15 luglio Milano vivrà sette giorni di grandissimi appuntamenti italiani e internazionali. Il programma degli I-Days prevede infatti alcuni dei live più prestigiosi di quest’estate, concerti di straordinaria rilevanza in ambito rock, pop, rap e così via.

Florence Welch

Si parte il 22 giugno con i Florence + the Machine, grandissimi protagonisti come headliner della giornata inaugurale del festival. Nella stessa serata saliranno sul palco anche Foals e Sudan Archives. Cambio di registro il 23 giugno. Si passa alla musica latina di una delle stelle più brillanti del firmamento internazionale: Rosalia. Con lei anche Tinashe e Yendry.

Tra pop e blues, il 24 giugno la musica internazionale parlerà italiano. Headliner degli I-Days sarà infatti Paolo Nutini. A riscaldare l’atmosfera una delle band più amate al mondo in ambito indie: gli Interpol. Pochi giorni dopo arriverà il momento della grande musica hip hop. Sul palco saliranno, il 30 giugno, Capo Plaza e Ava, opener per uno dei più importanti artisti al mondo: Travis Scott.

Rapper

Il giorno dopo si tornerà alla musica pop rock, ma anche blues. Sul palco il 1° luglio The Black Keys + Liam Gallagher. Ad aprire l’attesissimo live della band americana e dell’ex Oasis ci saranno i Nothing But Thieves. E si arriverà così al 2 luglio, data del grande ritorno in Italia dei Red Hot Chili Peppers per uno dei concerti più attesi dell’anno.

A chiudere l’evento, il 15 luglio, potremo ascoltare nuovamente gli Omini, la giovane band rivelazione dell’ultima edizione di X Factor, lanciata nel talent da Fedez. Saranno loro a riscaldare l’atmosfera per il grande ritorno degli Arctic Monkeys.

I biglietti degli I-Days

Gli I-Days sono il festival della musica indipendente a livello internazionale. Nato nel 1999 con il nome di Independent Days Festival, nel corso degli anni ha portato sul palco in Italia nomi di grandissimo prestigio, come blink-182, Green Day, Justin Bieber, Linkin Park, Muse, The Killers, Radiohead, Pearl Jam e tanti altri ancora. Un festival straordinario che detiene ancora il record di paganti per un festival italiano, con oltre 210mila partecipanti all’edizione tenuta nel 2017 nell’Autodromo di Monza.

Oggi i concerti sono in programma all’Ippodromo Snai di San Siro e La Maura, a Milano. I biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne. Per ulteriori informazioni puoi scaricare l’app ufficiale o sintonizzarti con i canali social dell’evento.