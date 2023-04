gli artisti e le informazioni utili

Firenze Rocks 2023, gli artisti della line up del festival: tutte le informazioni sull’evento più rock della città di Firenze.

L’estate si avvicina e porta con sé un’altra stagione di grandi concerti e festival imperdibili. Da Nord a Sud, la bella stagione nel nostro paese sarà ancora una volta animata da grandissimi appuntamenti musicali, alcuni tradizionali, altri nati da poco anni ma diventati immediatamente un cult per gli appassionati. Tra questi, spicca il Firenze Rocks 2023, una delle grandi kermesse della città toscana. Un grande appuntamento con concerti inizialmente riservati per un pubblico esclusivamente rock, oggi aperti anche ad altri generi, con un’unica vera caratteristica essenziale: la qualità altissima e la grande energia. Scopriamo insieme la line up dei cantanti, le informazioni dei biglietti e tutto quello che bisogna sapere.

Gli artisti del Firenze Rocks 2023

Il Firenze Rocks 2023 si svolgerà in sole due date. Quest’anno l’appuntamento musicale più importante dell’estate fiorentina ha ridotto la sua durata, ma non ha certo fatto a meno di grandissimi nomi. In 48 ore si alterneranno sul palco infatti, non solo alcuni grandissimi artisti, ma vere leggende del rock, e non solo.

Tom Morello

Si parte il 17 giugno con il grandissimo Tom Morello. Il chitarrista dei Rage Against the Machine, ex Audioslave e Prophets of the Rage, uno dei grandi rivoluzionari delle sei corde, tornerà in Italia dopo essere stato ospite d’onore anche durante l’ultimo Sanremo. Sarà lui a scaldare l’atmosfera prima dell’arrivo di un gruppo che ha conquistato pagine e pagine di libri di storia: gli Who, che suoneranno a Firenze per la loro unica data italiana, e saranno accompagnati dall’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino.

Il giorno dopo, il 18 giugno, si farà invece spazio per il meglio della musica alternativa americana. Saliranno sul palco i Reytons e D4VD. Il main event di questa straordinaria giornata di musica sarà però appannaggio di una band da milioni e milioni di copie vendute in tutto il mondo negli ultimi 20 anni: i Maroon 5.

I biglietti per il Firenze Rocks e per i suoi storici appuntamenti, davvero imperdibili, sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Come arrivare alla Visarno Arena

La location che da anni ospita il Firenze Rocks è la Visarno Arena. Si può accedere al luogo più rock della splendida città viola da Viale degli Olmi, da Piazza Puccini e da Piazzale delle Cascine. Durante le giornate del festival, l’area è interdetta al traffico. Essendo una kermesse che dà grande attenzione alla sostenibilità, il consiglio degli organizzatori è di raggiungere la location in bici. Dalla stazione di Santa Maria Novella si può arrivare alla Visarno Arena in circa 15 minuti.

Ovviamente si può raggiungere la location anche tramite i mezzi pubblici. Per maggiori informazioni, visita il sito ataf.net. Infine, è possibile arrivare anche con mezzi propri. Per trovare parcheggio è consigliabile utilizzare l’app Firenze Parcheggi, che permette di avere informazioni in tempo reale.