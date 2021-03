Dal primo maggio le RSA bergamasche applicheranno la ‘tariffa Fontana-Moratti’, 10-12 euro di più al giorno per ogni ospite delle residenze sanitarie assistenziali. Una provocazione sì, ma non troppo, più che altro un grido di allarme, lanciato dall’Associazione case di riposo della provincia di Bergamo, l’associazione San Giuseppe e l’Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale, un modo per richiamare l’attenzione sulle criticità del sistema sociosanitario lombardo e in particolare del bergamasco.

Le strutture hanno collaborato con le istituzioni durante tutta la prima ondata della pandemia, hanno tenuto gli anziani nelle RSA e supportato gli ospedali affrontando molte spese impreviste (farmaci, ossigeno, protezioni, medicina del lavoro) che dovevano essere rimborsate in buona parte da Regione e Stato. Ma questo non è accaduto. E oltre a piangere i loro morti, circa 1600 degli ospiti ricoverati, si trovano di fronte a un danno economico che ammonata a 18 milioni di euro.

“Le RSA di Bergamo e provincia sono state una singolarità perché hanno scontato nel modo più violento la prima ondata pandemica”, afferma il professor Cesare Maffeis, presidente dell’Associazione case di riposo della provincia di Bergamo (A.C.R.B). “Siamo in un deficit economico importante perché le perdite non sono state sistemate. Chiusura obbligata delle strutture, mancato ingresso di nuovi ospiti, stanze da tenere libere per l’evento pandemico: tutto questo non è stato tariffato né indennizzato”.

Nell’ultima delibera regionale, la DGR 4354 del 24.2.2021, i 12 euro di rimborso per giornata di presenza degli ospiti pattuiti in confernza Stato-Regioni sono stati vincolati dalla Regione Lombardia con le parole “nei limiti del budget”, impedendo il ristoro dei danni subiti per le mancate entrate delle tariffe private.

“C’è stato solo riconfermato il budget che già avevamo – continua il professor Maffeis – nessuno pretende di avere ripianato il bilancio ma che almeno venga presa in considerazione la situazione in cui ci troviamo”.

La perdita economica anche nel 2021 non si ferma.

“È necessaria una quota extra buget di supporto, il fatto di non consentire gli ingressi per mesi, per quanto sia giusto per la pandemia, deve essere remunerato. Abbiamo cercato di non licenziare il personale, abbiamo mandato poche persone in cassa integrazione, non ci siamo regolati come un’azienda privata. Per ora abbiamo solo sentito parole. Abbiamo atteso, ma ormai è passato un anno e vogliamo chiarezza in termini economici. La situazione deve essere rivista in modo concertato e qualche sforzo in più va fatto. La ‘Tariffa Fontana Moratti’ è una provocazione, probabilmente anche i politici non sanno esattamente come stanno le cose. Noi vogliamo mostrare ciò che stiamo vivendo e confido che tutti sappiano quello che sta succedendo”.

Nel mese di gennaio le RSA sono state reclutate per vaccinare ospiti e operatori e oggi sono al 95%, ma non riescono ad assicurare ai nuovi ingressi la certezza di essere vaccinati a causa delle difficoltà dei rifornimenti. Così si potrebbe vanificare il resto del lavoro e si corre il rischio che il virus entri di nuovo.

Nelle residenze sono impegnati circa 6.000 operatori sanitari, parasanitari e assistenziali. Le strutture hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali e interrotto contratti temporanei per il calo di attività. “Abbiamo centrato l’attenzione sul personale dipendente che si occupa della cura degli ospiti” – afferma il dottor Fabrizio Ondei, presidente Uneba Bergamo (Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale) – “stiamo soffrendo di carenza di professionalità infermieristica non potendo mantenere l’organico a pieno regime per defezione ospiti e mancati ricavi. Se dobbiamo tenere un posto libero ogni venti il rischio è che dovremo fare a meno di qualche figura professionale abbassando anche la qualità del servizio che invece vorremmo tenere alta”.

L’intervento

Molte RSA sono ricorse a finanziamenti e mutui per assicurare gli stipendi e la gestione ordinaria. La Regione Lombardia si è impegnata a saldare solo entro il 30 giugno 2021 quanto deve per il 2020.

I servizi ADI e RSA Aperta hanno inoltre proseguito a seguire migliaia di persone al loro domicilio nel corso della prima ondata della pandemia. Il 30 dicembre 2020 la Regione Lombardia ha deliberato di pagare solo il budget assegnato lasciando a carico delle RSA tutte le spese sostenute per non abbandonare chi era sul territorio. Molte strutture si sono trovate a dover sospendere questo servizio.

“Noi chiediamo un intervento straordinario. Il budget che abbiamo non è sufficiente – prosegue Ondei – Sono aumentati i costi in maniera esponenziale”. Inoltre in questi giorni le RSA stanno ricevendo fatture dai 3 ai 10mila euro per i tamponi molecolari e gli screening sierologici fatti agli utenti da luglio a dicembre 2020, quando questa prestazione era prevista dalla dgr 2906 a carico del SSR.

E così torna in ballo la “Tariffa Fontana-Moratti”, che andrà a pesare sugli ospiti, i familiari e sui comuni, ma è la Regione Lombardia a questo punto che deve muoversi per non aggiungere altri disastri alla calamità sanitaria che ha così duramente colpito tutto il mondo e questo splendido pezzo di Italia in particolare.