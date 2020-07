Dai lama minuscoli alleati contro il virus di Covid-19. Due nano-corpi – varianti piccoli e stabili degli anticorpi – derivati ​​appunto dai lama, possono neutralizzare Sars-CoV-2 in coltura cellulare, bloccando la sua interazione con il recettore Ace2 umano e dunque impedendo l’ingresso del virus nelle cellule. Lo studio è descritto su ‘Natural Structural & Molecular Biology’ dal team di James Naismith del britannico Rosalind Franklin Institute. L’immunizzazione passiva, che comporta la somministrazione di agenti neutralizzanti – plasma di soggetti guariti o anticorpi purificati – potrebbe rappresentare un approccio utile contro Covid-19. Gli anticorpi contro il precedente coronavirus Sars-CoV-1 possono neutralizzare il virus bloccando il legame della proteina Spike con il recettore Ace2, ma molti non reagiscono in modo incrociato con Sars-CoV-2.

