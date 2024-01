Gli annunci di Adele e Britney Spears: nuovi progetti delle due star

In poche ore non uno, ma due annunci di grandi star del pop. Ieri sera Britney Spears è tornata su Instagram per rivelare che presto uscirà un suo nuovo progetto: “Un’anticipazione di un progetto in arrivo. S*x and Diamonds. Scorrete per vedere i diamanti“. Adele invece si è limitata a pubblicare una carrellata di nuove foto con una data, quella di oggi!

Gli annunci di Britney e Adele.

Cosa si nasconde dietro a questi due annunci? Per quanto riguarda Adele potrebbe essere un documentario, magari sulla sua residenza di Las Vegas o forse un tour. Per Britney invece è meglio non illudersi, potrebbe trattarsi di una serie di video Instagram dove balla fasciata nella sua adorata tutina tempestata di diamanti (ricordiamoci del project rose di cui parla da 5 anni).

Britney Spears announces new project titled ‘SEX N DIAMONDS,’ dropping soon. pic.twitter.com/oo7hqtMD4p — Pop Crave (@PopCrave) January 30, 2024

Adele vuole tornare in tour.

Durante il suo ultimo show a Las Vegas Adele ha rivelato che quando rilascerà il suo prossimo album (non a breve) tornerà anche a girare il mondo in tour, così da accontentare tutti i fan.