gli animalisti protestano per il suo video

L’ultimo video de L’isola delle rose del cantautore Blanco ha suscitato le proteste degli animalisti: il cane protagonista è stato dipinto di blu.

Il nuovo singolo del cantautore italiano Blanco, intitolato L’isola delle rose, è stato certificato disco d’oro dalla Federazione industria musicale italiana (nota con l’acronimo Fimi). Non è questo però il motivo per il quale il video della canzone sta richiamando l’attenzione del pubblico e dei media. Il videoclip ufficiale pubblicato su YouTube a fine gennaio ha infatti per protagonista un cagnolino dipinto di blu. Come è possibile vedere dal filmato, il cantante, in una stanza piena di rose rosse, viene raggiunto da un cagnetto che per l’occasione è stato verniciato in modo da far risaltare il suo manto blu in contrasto al rosso dei fiori.

Dipinge di blu il cane protagonista del suo ultimo videoclip: le proteste degli animalisti rivolte al cantante Blanco

Sono numerose le persone interessate al benessere degli animali e impegnate affinché i diritti di questi ultimi vengano sempre rispettati. Soprattutto quando negli spettacoli televisivi o nelle occasioni pubbliche ciò non accade, spesso si creano polemiche e dissensi. Proprio questo è stato il motivo che ha portato centinaia di persone, attente alla salute degli animali, a esprimere il loro dissenso nei confronti dell’ultimo videoclip del cantante Blanco.

Dopo le accuse di danneggiamento da parte della Procura di Imperia rivolte al giovane artista che sul palco dell’Ariston durante l’esibizione per presentare il suo nuovo singolo ha distrutto vasi e fiori, un altro esposto è stato depositato ora alla Procura di Milano nei confronti del cantante. L’Associazione Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente (AIDA & A) ha infatti accusato Blanco di maltrattamento di animali per le immagini che si vedono nel videoclip L’isola delle rose.

Nella nota scritta dagli animalisti si legge quanto segue: «Si evidenzia che la presenza di un cane con un manto di colore innaturale derivato da un colorante e non da un sapiente lavoro di post produzione indica il maltrattamento. Nel videoclip appare evidente che Blanco ha ceduto all’artistic grooming, l’assurda tecnica di dipingere i cani e che questi prodotti possono creare grossi problemi agli animali che ne annusano l’odore». Blanco è adesso indagato con le accuse di danneggiamento e di maltrattamento di animali. A prescindere da quanto deciderà la Procura, è necessario rilevare come l’atto compiuto da Blanco sia assolutamente sbagliato: oltre a creare eventuali problemi di salute al cane, il video può infatti indurre erroneamente le persone che lo guarderanno a considerare la pratica della pittura degli animali come qualcosa di corretto proprio perché mostrato a tutto il mondo da un cantante importante. (di Elisabetta Guglielmi)