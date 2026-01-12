Gli animali selvatici in Zimbabwe

In Zimbabwe, gli incidenti tra esseri umani e fauna selvatica sono in aumento. Secondo la Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority, 62 persone sono state uccise e 81 sono rimaste ferite a causa di attacchi di animali selvatici. La causa principale di questi incidenti è la perdita di habitat degli animali selvatici. La gestione dei conflitti tra comunità e fauna è un problema importante in Zimbabwe, e la Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority sta lavorando per risolvere questo problema. Gli attacchi di animali selvatici sono un problema serio che richiede una soluzione urgente per proteggere la vita umana e la fauna selvatica.