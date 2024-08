Come possono i comportamenti degli animali essere condizionati dalle tempeste solari, perché reagiscono in questo modo e accade anche a noi?

Alla luce delle recenti aurore boreali registrate anche in Italia, nel 2024, sembra opportuno entrare nel merito delle conseguenze delle tempeste solari, strettamente connesse al manifestarsi – sulla Terra – del fenomeno precedentemente citato verificatosi anche nella penisola. Il vento del sole (o vento solare) è dovuto al distaccamento di particelle ad alta energia. Quando il vento solare colpisce la terra può condizionare il comportamento di alcuni esseri viventi.

Gli animali possono essere condizionati dalle tempeste solari? Le possibili variabili

Le tempeste solari hanno uno o più effetti sugli animali? A quanto pare gli effetti delle tempeste solari sugli animali potrebbero essere molto simili a quelli degli uomini se l’evoluzione biologica fosse stata diversa. Oppure se questi ultimi si orientassero come accade ad alcuni animali.

Quest’osservazione permette di giungere alle specie di animali che manifestano direttamente dei cambiamenti nei loro comportamenti di risposta alle tempeste solari che colpiscono la Terra. Alcuni animali sono particolarmente suscettibili alle tempeste solari e tendono a dimostrarsi più ansiosi nel corso di questi fenomeni.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Aeratore per acquario a cosa serve/ come usarlo

In particolare, fra queste specie, vi sono gli uccelli. Alcuni volatili – ad esempio – orientandosi in base al campo magnetico terreste, potrebbero perdere facilmente il loro orientamento durante le tempeste solari.

Il comportamenti di 3 specie di animali durante le tempeste solari

Il primo volatile in questione è il piccione viaggiatore, o altri uccelli migratori. Al secondo posto, invece, vi sarebbe i pesci, anch’essi abituati ad orientarsi in base al campo magnetico terreste. Quest’ultimo si modifica, subisce delle variazioni, che risultano molto più significative per queste specie, modificando – dunque – le loro abilità negli spostamenti e agendo negativamente sulle loro abitudini. Ma, oltre a questo animale che quando dorme sogna di volare e ai pesci (in particolare quelli d’acquario), ce n’è anche un altro.

Si tratta di un simpatico rettile e, con maggior precisione, della tartaruga. Le alterazioni del campo magnetico terreste provocate dall’attività solare possono generare nevrosi in questi animali che – improvvisamente – faticano ad orientarsi. Invece, per quel che riguarda noi esseri umani, non vi sono particolari effetti registrati sui nostri comportamenti di risposta alle tempeste solari finora abbattutesi sul nostro Pianeta.