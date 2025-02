Gli animali possono apprendere il linguaggio di altre specie?

Uno studio dell’Università di Zurigo esplora come alcuni animali possano apprendere il linguaggio di specie diverse. La ricerca si concentra sulla comunicazione tra animali, in particolare sul suono emesso da diverse specie. Un professore di antropologia ha evidenziato che, durante le migrazioni, alcuni richiami sonori di animali diversi possono influenzare la loro capacità comunicativa. Un altro studio ha dimostrato che cani e gatti possono comunicare in modo simile a un dialetto, suggerendo che alcuni animali possiedano un talento innato per comunicare tra specie diverse.

La ricerca ha analizzato il “linguaggio metaforico” tra animali, considerando questo aspetto come un sistema complesso. Un focus particolare è stato posto sul drongo dalla coda biforcuta (Dicrurus adsimilis), un uccello africano noto per la sua impressionante abilità nel riprodurre i suoni di altri animali. I ricercatori credono che questa capacità, pur essendo legata alla sopravvivenza del drongo, possa offrire nuove intuizioni riguardo alla comprensione reciproca tra specie differenti.

In aggiunta, gli studiosi hanno sottolineato come animali di specie diverse, come cani e gatti, comunichino efficacemente attraverso il linguaggio non verbale. Non esistono specie animali che non possano comunicare, in qualche modo, con altre utilizzando i cinque sensi. Questa scoperta suggerisce un potenziale per una maggiore comprensione tra le diverse specie nell’ambito dell’interazione animale.