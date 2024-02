Gli animali hanno animali da compagnia? Scopriamolo insieme

L’essere umano adotta cani, gatti e conigli per compagnia. Ma gli animali hanno degli animali da compagnia? La risposta a tale domanda potrebbe davvero sorprenderti.

Gli esseri umani amano molto gli animali, che si tratti di un cane, un gatto, un criceto o anche di una lucertola o un camaleonte, che per alcuni potrebbero essere animali che non hanno alcuna “utilità”.

Proprio per questo motivo ci si domanda se oltre all’essere umano, che ha la possibilità di adottare animali domestici per compagnia, non possano esserci specie non umane che possano avere la stessa possibilità.

In poche parole, gli animali hanno a loro volta degli animali da compagnia? Scopriamolo insieme nel seguente articolo.

Gli animali hanno animali da compagnia?

Gli esseri umani che sia per compagnia o per “utilità” tendono ad adottare piccoli amici pelosi, come cani, gatti, cavalli o conigli, offrendogli cure, cibo e divertimento.

Ma ciò può accadere anche nel mondo animale? Gli animali in natura possono avere a loro volta degli animali da compagnia? Prima di imbatterci nella risposta a tale domanda, dobbiamo comprendere il perché l’uomo ama così tanto un animale da compagnia.

Secondo lo studioso Beth Daly, professore di antrozoologia all’Università di Windsor, ci sono ben quattro motivi per cui l’essere umano ha un animale da compagnia:

Per combattere la solitudine;

Per imparare a prendersi cura dei figli;

Per avere una presenza positiva nella vita;

Per essere amico di qualcuno.

Tuttavia, secondo gli studiosi, ciò non significa che tutti gli uomini possono avere benefici dalla presenza di un animale domestico nella propria vita, in quanto quest’ultimo ad altri potrebbe causare disagi e problemi.

Secondo Harold Herzog, professore presso la Western Carolina University, ciò che rende l’essere umano davvero capace di avere un animale domestico è la sua capacità cognitiva di affezionarsi ad esso. Tale capacità è presente anche negli animali?

Solo rispondendo a tale domanda, possiamo realmente rispondere alla domanda se gli animali possono avere a loro volta un animale da compagnia.

Sebbene ci siano nella storia animali che “adottano” altri animali come Koko il famoso gorilla che ha avuto come amico un piccolo gattino, secondo Harold Herzog tali situazioni possono avvenire solo in ambienti controllati dall’essere umano come: case, laboratori e parchi faunistici.

Infatti, secondo studi scientifici raramente in natura alcuni animali possono avere come compagno un altro animale. Come appunto Koko e l’amicizia con il suo Micio, o ancora la leonessa che ha allattato un cucciolo di leopardo e il delfino che ha adottato un cucciolo di balena.

Anche se, questo attaccamento tra due diverse specie di animali non può essere paragonato al rapporto che vi è tra l’essere umano e un animale da compagnia. Ciò perché gli animali non si affezionano ad un altro animale come accade per noi esseri umani.

Tuttavia alcuni animali possono formare relazioni reciprocamente vantaggiose, come per esempio alcuni uccelli che fanno “amicizia” con rinoceronti a bufali rimuovendo i parassiti dalla loro pelle o ancora, alcune formiche che si prendono cura degli afidi in cambio della melata zuccherina che questi ultimi producono.