Gli animali domestici più diffusi in Italia: meglio cane o gatto?

Quali sono gli animali domestici più diffusi in Italia? Cosa preferiscono le persone? L’indagine ha portato un leggero divario tra Nord e Sud.

L’amore per gli animali domestici da parte degli italiani è qualcosa di noto, difatti la spesa che viene sostenuta per il loro mantenimento ammonta a circa 949 milioni di euro. Inoltre, il numero di animali domestici supera di gran lunga quello della popolazione. Ma quali sono gli animali preferiti e diffusi in Italia? Un’indagine ha portato alla luce un fatto interessante, ovvero che tra Nord e Sud c’è un particolare divario.

La classifica degli animali domestici più diffusi in Italia

Secondo gli ultimi sondaggi svolti sulla popolazione italiana, cane e gatto sono quasi a pari merito, 60% per il primo e 58% per il secondo. Un vero e proprio testa a testa che porta questi animali ad essere i più richiesti e più avuti all’interno di una famiglia. Tuttavia, questi dati variano a seconda della regione di appartenenza. Secondo i dati raccolti, il gatto è l’animale domestico più presente nel Nord Italia, mentre al Sud sarebbe più diffuso il cane. Se sia solo una questione di preferenza o stile di vita non si sa.

La maggioranza degli intervistati, considera il gatto o il cane un vero e proprio membro della famiglia con cui parlare, dormire, viaggiare e giocare. E mentre la maggioranza è anche favorevole alla loro presenza negli spazi pubblici all’aperto, mezzi di trasporto o spiagge, solo una minoranza è favorevole alla loro presenza in luoghi chiusi come uffici e musei. Ancor più bassa è la percentuale di chi è d’accordo con animali domestici all’interno di ristornati e negozi.

Cane e gatto sono certamente gli animali più diffusi in Italia, ma non sono gli unici. Nell classifica realizzata dal sondaggio, dopo il gatto seguono con netto distacco: pesce, tartaruga, canarino, pappagallo o altro uccello, coniglio, criceto o altro roditore. Solo l’1% della popolazione possiede come animale domestico un insetto come: insetto stecco, grillo, tarantola. In fondo alla classifica si trovano anche i rettili: geco, drago barbuto, iguana, alcuni tipi di serpente.