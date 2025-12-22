Gli animali domestici in Italia

In Italia, oltre 10 milioni di famiglie, pari al 37,7% del totale, hanno almeno un animale domestico. Secondo le stime, il numero totale di animali domestici che vivono nelle famiglie è di circa 25 milioni e 500mila. I cani e i gatti sono gli animali più presenti, con il 33,9% delle famiglie che ne ospita almeno uno. In particolare, il 22,1% delle famiglie ha uno o più cani, mentre il 17,4% ha uno o più gatti.

La quota di famiglie che possiede pesci è nettamente inferiore, con solo il 3,2%, mentre il 6% delle famiglie ha altre specie di animali domestici, come uccelli e tartarughe. La quota di famiglie con animali domestici è cresciuta tra il 2015 e il 2024, soprattutto per quanto riguarda i cani. La presenza di animali domestici varia in base alla regione, con il Centro Italia che registra la quota più alta di famiglie con animali domestici, seguito dal Nord-est e dal Nord-ovest.

La diffusione degli animali domestici varia anche in base alla dimensione dei comuni, con una presenza più frequente nei centri piccoli e meno frequente nelle grandi città. La presenza di animali domestici è inoltre più diffusa tra le famiglie con titolo di studio medio-alto e tra quelle con risorse economiche più elevate. I nuclei familiari con figli grandi sono quelli che più frequentemente ospitano animali domestici, mentre tra le persone sole la presenza è minore.