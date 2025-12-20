Gli animali domestici in Italia: una spesa in aumento

Sempre più famiglie italiane scelgono di accogliere un animale domestico nella propria casa, con cani e gatti che risultano essere i più popolari. In Italia, si stima che ci siano circa 65 milioni di animali da compagnia, presenti in 4 famiglie su 10, con un aumento di 5 milioni rispetto al 2019. Tuttavia, i costi per mantenere un animale domestico sono in aumento.

Le voci che pesano maggiormente sulle tasche delle famiglie sono quelle legate all’alimentazione e alla salute dei propri animali. Mediamente, per mantenere un cane o un gatto si possono spendere fino a 1.000 euro all’anno, con un aumento del 22,2% rispetto al 2019. La spesa complessiva delle famiglie italiane per il pet care ammonta a 6,8 miliardi di euro l’anno, di cui 1,3 miliardi destinati alle visite veterinarie.

I prodotti alimentari per cani e gatti hanno registrato un aumento del 23% negli ultimi anni, mentre i servizi veterinari sono aumentati del 16,4% rispetto al periodo pre-pandemia. La spesa media mensile per mantenere un animale domestico è di circa 65 euro, che salgono a 69 euro per chi vive con cani e gatti, per un totale annuo compreso tra 780 e oltre 800 euro.

La salute degli animali è un’abitudine sempre più diffusa, con 3 su 10 proprietari che si recano dal veterinario non solo per effettuare le vaccinazioni obbligatorie, ma anche per semplici controlli di routine per la prevenzione di malattie. In Italia, ci sono 35.000 medici veterinari e quasi 9.000 strutture veterinarie.

Il governo ha previsto agevolazioni e bonus per permettere ai proprietari di risparmiare sulle spese di mantenimento dei propri cuccioli, come lo sconto Irpef del 19% sulle spese veterinarie e il fondo per sostenere i proprietari di animali di affezione con Isee inferiore ai 16.215 euro e età superiore ai 65 anni.