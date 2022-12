Gli animali domestici aiutano a trascorrere le migliori feste natalizie

Una nuova ricerca dimostra che grazie agli animali domestici le feste natalizie sono migliori per oltre l’ottanta per cento degli umani.

Le feste natalizie regalano ricordi indimenticabili con i propri cari: famigliari, amici e naturalmente animali domestici. Secondo quanto riportato da un nuovo studio, sembrerebbe che sono proprio gli animali domestici a permettere di trascorrere le migliori e più gioiose festività possibili. Un sondaggio da poco terminato, i cui risultati sono stati riportati dalla rivista spagnola DV (Diario Veterinario), ha rivelato che l’ottanta per cento degli esseri umani che possiede un cane o un gatto dichiara di aver trascorso il Natale più in serenità grazie ai loro amici a quattro zampe. I risultati ricavati dalla ricerca non si limitano a questo semplice dato numerico: dall’incrocio di numerosi dati ricavati dai sondaggi è stato possibile comprendere diversi aspetti che inducono gli umani ad adottare un animale domestico.

Feste natalizie gioiose e felici grazie agli animali domestici: i risultati della ricerca

Il sondaggio è stato condotto su 2.000 proprietari di animali domestici per iniziativa di One Poll per MetLife Pet Insurance. Dallo studio è stato ricavato che quattro proprietari di animali su cinque traggono felicità semplicemente dal rimanere a casa durante le vacanze natalizie con i loro animali domestici. L’81% dei proprietari ha confessato di dedicare molto più tempo agli animali durante le festività, per i quali spesso finiscono per spendere tanto denaro quanto quello speso per i regali comprati ai loro cari.

Il 39% degli intervistati afferma di regalare ogni Natale qualcosa al proprio animale domestico. Lo studio calcola una spesa media di quasi 50 euro a persona, anche se il 41% di queste persone sarebbe disposto a superare la cifra indicata acquistando ulteriori giocattoli (il 74%), cibo (il 73%) e accessori (il 29%). Secondo la ricerca il 31% degli intervistati dona cibo agli animali randagi durante le festività. Il 35% ha preso la decisione di adottare un cane o un gatto come regalo di Natale per i loro famigliari.

Inoltre, il sondaggio ha rivelato che i proprietari di animali domestici sarebbero riluttanti a lasciare i loro amici a quattro zampe durante le vacanze. Tutti coloro che hanno deciso di passare le festività natalizie concedendosi una vacanza in un’altra città hanno cercato l’albergo o la casa adatta alle esigenze dei loro animali. Lo studio effettuato ha anche fornito informazioni riguardo al tasso di abbandono degli animali, molto elevato in un paese come la Spagna, e alle preoccupazioni principali che riguardano i proprietari relative alla salute dei loro amici pelosi. Nel complesso dallo studio è stato ricavato, come si è già detto, che la maggior parte delle persone che vive con un quattro zampe ha potuto trascorrere delle meravigliose feste di Natale. Tra le tante qualità possedute dagli animali c’è quindi anche quella di rendere ancora più speciale la festa più magica dell’anno. (di Elisabetta Guglielmi)