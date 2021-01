In pochi probabilmente se lo ricordano, ma nel 1992 Donald Trump ha recitato un breve cameo nei panni di un cliente del Plaza Hotel nel secondo capitolo di Mamma ho perso l’aereo, dal titolo originale Home Alone: Lost In New York.

Un piccolo cameo non previsto nella sceneggiatura originale del film, ma preteso dallo stesso Donald Trump (all’epoca proprietario del Plaza Hotel, dove sono state girate alcune scene) ed alla fine concesso.

Nel film l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America dice semplicemente una piccola battuta (“In fondo al corridoio, a sinistra”), indicando al piccolo protagonista Kevin McCallister (interpretato da Macaulay Culkin) la portineria.



Quando è stato eletto Presidente la scena originale è tornata virale sui social ed ora – dopo l’assalto a Capitol Hill – la scena è tornata sulla bocca di tutti ma in versione “cancelled” con la figura e la voce di Donald Trump completamente estromesse.

Eccone l’esempio:

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4 — ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021

La “cancel culture” è ormai in voga in America e consiste nel “cancellare” nel vero senso del termine tutte le immagini, i riferimenti e le citazioni sui media di un determinato personaggio che si è macchiato di qualche reato o semplicemente ha fatto qualcosa di controverso o immorale.

Anche nella dodicesima stagione di RuPaul’s Drag Race a partire dal secondo episodio tutte le scene della drag queen Sherry Pie sono state cancellate o ridotte all’osso dopo che lei stessa, al termine delle registrazioni, ha confermato le accuse di catfishing mosse nei suoi confronti da diversi ragazzi, ammettendo di aver ingannato sotto falsa identità alcuni aspiranti attori incastrandoli in dei video provini a tinte hot per film che non esistevano.

