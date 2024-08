Gli alloggi più belli e insoliti per dormire in Ungheria

Il patrimonio ricco di storia, cultura e tradizioni dell’Ungheria si riflette nell’ampia scelta di alloggi unici nel loro genere, che offrono la cornice di soggiorno ideale per chi è alla ricerca di esperienze insolite e memorabili. Coloro che esplorano le meraviglie del territorio possono godersi la vacanza all’insegna del comfort e della cura dei dettagli,accompagnati da un tocco di magia e avventura; dalle case sugli alberi immerse nella foresta, a castelli medioevali con la sala del trono, le soluzioni sono diverse a seconda che il viaggio sia una fuga romantica, un’avventura in famiglia o una esperienza in solitaria.

Ecco alcuni dei luoghi più speciali che impreziosiscono il portfolio di strutture presenti sul territorio ungherese.

Il Bivak Galyatető: ricostruito nel 2015, è stato progettato da due dei migliori architetti ungheresi contemporanei. Situato nel punto panoramico più alto dell’Ungheria, sulla Collina di Pietro, l’alloggio in stile urban occupa gli ultimi tre piani della piattaforma del belvedere con 3 unità abitative comuni, prenotabili come camere singole o come un’intera cabina da massimo 5 posti. È uno dei luoghi più singolari da scegliere per coloro che desiderano trascorrere una notte immersi nella natura. Le luci colorate che filtrano nelle piccole cabine, poi, creano un’esperienza davvero suggestiva tra le montagne di Mátra.

L’Ozora Pipo Palace: la struttura ideale se si vuole rivivere l’atmosfera delle corti rinascimentali. Il castello, caratterizzato da un cortile interno, una statua di un cavaliere, una sala del trono, una cucina rinascimentale e un’armeria, dispone di 5 camere per gli ospiti desiderosi di vivere una fuga unica in un palazzo d’epoca a poco più di un’ora da Budapest.

La Marina di Kormorán: si trova a pochi passi dal lago Tisza ed è la soluzione migliore per i viaggiatori alla ricerca del benessere e del relax. Grazie alla loro posizione eall’architettura unica che fanno sentire gli ospiti coccolati come se fossero in una favola, gli alloggi della Marina offrono servizi di comfort e in un ambiente elegante e ricercato. Qui, i turisti trovano diverse sistemazioni, dalle case galleggianti ai cottage sul lago, e ancora dalle terrazze panoramiche alle cabine in legno con jacuzzi.

Nomad Hotel & Glamping Bubble tents Noszvaj: per vivere la natura in modo raffinato ed esclusivo. A Noszvaj si trovano le due tende a forma di bolla più grandi d’Europa. Le Giga Bubbles semitrasparenti si trovano a 300 metri dall’edificio principale, sul pendio boscoso che domina il Lago Inferiore di Síkfőkút, e sono caratterizzate da un design contemporaneo e particolare che accoglie 2 persone da maggio a settembre. Le sfere di lusso sono larghe 6 metri e dispongono di bagno privato ciascuna, aria condizionata e un’ampia terrazza da cui parte un percorso per la piscina dell’hotel.

Per maggiori informazioni: visithungary.com/it