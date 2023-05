Gli Aerosmith annunciano il tour di addio con un post su Instagram

Dopo oltre cinquant’anni, gli Aerosmith annunciano un tour di addio: le date e tutti i dettagli sugli appuntamenti di Steven Tyler e compagni.

Ultimo giro in arrivo per gli Aerosmith. Dopo oltre cinquant’anni di onorata carriera, numeri da record, concerti spettacolari e album da vette delle classifiche, Steven Tyler e compagni hanno annunciato un lungo tour di addio. Si intitola Peace Out e sarà una serie di quaranta concerti in programma dal prossimo autunno. Un’ultima volta on the road per la band di Boston, che partirà il 2 settembre da Filadelfia e prolungherà i propri appuntamenti fino al 26 gennaio 2024, con una data prevista in Canada, a Montreal. Cinque mesi ricchi di concerti straordinari e anche di qualche sorpresa.

Il tour di addio degli Aerosmith

“Non è un addio, è Peace Out!“, hanno annunciato i membri della band con una dichiarazione congiunta pubblicata sui rispettivi account social. Una tournée che non vedrà protagonista il batterista Joey Kramer, per una scelta personale e volta a dedicarsi soprattutto alla salute. Ci saranno però i due leader di un gruppo che ha fatto la storia della musica rock: Steven Tyler e Joe Perry.

Tra i dettagli già svelati sappiamo che nel lungo percorso in Nord America non mancherà ovviamente una tappa importantissima nella loro Boston. Anzi, la città natale li accoglierà per un evento speciale previsto addirittura nel giorno di Capodanno. Inoltre, ad accompagnarli per tutta la tournée, ci sarà una band di apertura davvero speciale: i Black Crowes.

Le date del tour Peace Out

Non conosciamo al momento il calendario completo del tour. Sappiamo che ci sarà una data per ogni tappa tra quelle annunciate in questa prima fase, ma non è chiaro se ne verranno inserite altre nel corso dei prossimi mesi, essendoci comunque uno spazio di circa tre giorni tra un concerto e l’altro. Inoltre, per ora non sono previsti concerti al di fuori del Nord America.

Da Filadelfia a Montreal, passando per Toronto, Chicago, Atlanta, Austin, San Francisco, Los Angeles e ogni altra grande città degli Stati Uniti, gli Aerosmith si regaleranno un ultimo giro d’America, prima di dire basta, una volta per tutte, con le lunghe tournée, e magari concedersi solo qualche concerto one-shot per eventi davvero speciali.

