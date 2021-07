Netflix cresce ancora dopo l’esplosione dello scorso anno durante la pandemia e i lockdown. Ma i risultati trimestrali riportati ieri dal gruppo hanno in parte deluso le attese del mercato. È il caso dei nuovi abbonati, che al 30 giugno erano 1,54 milioni: meglio degli 1,12 milioni previsti dalla società ma inferiori agli 1,75 milioni attesi da buona parte degli analisti. Il totale degli abbonati a livello globale è salito a 209 milioni ma preoccupa la perdita di 430.000 utenti negli Stati Uniti e in Canada, ovvero i due mercati più redditizi. Non hanno rispettato le attese degli analisti nemmeno gli utili per azione, di 2,97 dollari (1,35 miliardi in valori assoluti) contro i 3,16 dollari pronosticati dal consensus (da 1,59 dollari ad azione o 720 milioni un anno fa) mentre il fatturato ha battuto leggermente le previsioni a 7,34 miliardi dai 7,32 miliardi dello stesso trimestre 2020. La forbice fra le attese dell’azienda e quelle degli analisti minaccia di allargarsi ulteriormente nel corso dei prossimi mesi.

Per il terzo trimestre la società prevede al momento 3,5 milioni di nuovi abbonati mentre gli analisti ipotizzano una crescita di almeno cinque milioni di nuovi utenti e di addirittura 9 milioni nel quarto trimestre. Intanto Netflix ha indicato di voler diversificare la sua strategia e la sua offerta, a cominciare dal gaming, anche se questo sviluppo non è visto come una fonte di nuove entrate quanto, per ora, più come un modo di fidelizzare ulteriormente la clientela fornendo servizi aggiuntivi di particolare interesse. Per questo, nei giorni scorsi, l’azienda ha strappato a Facebook un veterano dei videogiochi, Mike Verdu che dirigeva Oculus Studios, per cominciare a esplorare in concreto il terreno.

Nella lettera agli investitori il gruppo di Los Gatos in California ha infine indicato di non temere particolarmente la crescente concorrenza, come quella di Disney+, e di non guardare dunque alle acquisizioni per rafforzarsi. “Non vediamo alcun asset che dobbiamo assolutamente avere e non abbiamo trovato alcun grande operatore con caratteristiche tali da indurci ad agire”. “Siamo per lo più in competizione con noi stessi per migliorare il nostro servizio il più rapidamente possibile. Se riusciremo a farlo, siamo fiduciosi che potremo mantenere la nostra posizione di forza e continuare a crescere bene come abbiamo fatto negli ultimi venti anni e oltre”.