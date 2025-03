Gli abbinamenti ideali con le bacche

Mirtilli, bacche di goji, rosa canina e acai sono frutti secchi che arricchiscono i piatti con sapore e benefici salutari. Sebbene siano spesso associati al cioccolato, le possibilità culinarie sono molteplici.

Ad esempio, è possibile preparare taralli impastando farina tipo 2 con uova e mirtilli tritati, dar forma ai rotolini e cuocerli in forno. Un’alternativa sono le olive verdi farcite con bacche di goji, mentre i popcorn possono essere conditi con bacche di rosa canina. In bevande, i mirtilli rossi ammollati nel latte di mandorla possono essere frullati con succo d’arancia per una bibita fresca. Le bacche possono anche arricchire tisane.

Per quanto riguarda i secondi piatti, le uova possono essere elevate con ribes nero o mirtilli, mentre le frittate possono includere bacche di goji con verdure come carciofi o asparagi. Anche nelle insalate, le bacche offrono un tocco in più, abbinandole a frutta secca e verdure.

In pasticceria, si possono creare tartufi di cioccolato unendo mirtilli tritati e cocco, oppure arricchire torte di mele con bacche ammollate. Le barrette energetiche, a base di datteri e frutta secca, sono un’ottima opzione da portare in giro, mentre le energy balls possono essere preparate con mix di bacche e noci.

In sintesi, questi frutti non solo migliorano il gusto dei piatti, ma offrono anche una vasta gamma di benefici nutrizionali, rendendo la cucina più creativa e salutare.