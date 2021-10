A pochi giorni dall’uscita del nuovo album, gli Abba hanno annunciato a sorpresa il proprio scioglimento. Stavolta quello definitivo.

Una reunion durata pochi mesi. A una manciata di giorni dall’uscita del loro nuovo album, gli Abba hanno annunciato lo scioglimento definitivo. “Questo è tutto“, ha spiegato in un’intervista al Guardian Benny Andersson, 74 anni, annunciando la separazione delle loro strade, stavolta senza alcuna possibilità di tornare indietro. Dopo essere tornati alla musica con Voyage, nono album in studio arrivato a 40 anni dall’ultimo disco, il gruppo ha scelto di mettere una pietra tombale sul proprio futuro. Che prevede ancora gli spettacoli per l’Abba Voyage a Londra, ma che non li vedrà di nuovo insieme per un album o un tour.

concerto

Abba: lo scioglimento stavolta è definitivo

Per Bjorn, Agnetha, Benny e Anni-Frid è arrivato il momento di dirsi definitivamente addio. Nonostante l’amore di milioni di fan in tutto il mondo, i quattro artisti svedesi hanno scelto di chiudere il loro percorso insieme proprio con il nuovo album Voyage, anticipato in questi giorni da un nuovo estratto, Just a Notion. Sarà il loro testamento artistico, un epitaffio per una carriera davvero straordinaria che li ha portati a conquistare generazioni e generazioni ammiratori.

Spiega Benny: “Questo scioglimento è amichevole, quello del 1982 è stato causato da contrasti a livello di gruppo. Deve essere così, non ci sarà più nessuna reunion e non registreremo più insieme: è definitivo“.

Abba Voyage: l’ultimo viaggio del gruppo di Mamma mia

I fan del più famoso gruppo svedese al mondo potranno comunque emozionarsi con l’Abba Voyage, che inizierà il 27 maggio 2022 e vedrà protagonisti sul palco degli alter ego digitali dei quattro artisti sul palco, per cantare le loro canzoni più famose in assoluto, non solo quelle del nuovo album ma anche tutte le loro hit storiche. Ad accompagnare i quattro artisti virtuali ci saranno anche dieci elementi di una band che suonerà dal vivo.

Di seguito il video di Dancing Queen del gruppo svedese: