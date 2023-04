Glen Powell ha tradito la compagna con una collega? La reazione social

La coppia formata da Glen Powell e Gigi Paris è arrivata al capolinea? Pare di sì. Da alcuni giorni circolano questi rumor e la modella ha gettato benzina sul fuoco condividendo nelle stories l’album ‘Songs To Break Up To‘ dei Wild Rivers e ‘Rumors‘ dei Fleetwood Mac. Ma…

Glen Powell sta registrando una commedia romantica con Sydney Sweeney. Stando agli addetti ai lavori tra i due attori c’è molta sintonia sia sul set che fuori e Sydney in queste settimane ha pubblicato diversi scatti e video mentre si diverte insieme al collega. Domenica l’attrice statunitense ha caricato un filmato in cui è tra le braccia di Glen e questo pare abbia infastidito Gigi.

Glen Powell and Sydney Sweeney via Instagram 📸 They will star in an upcoming romcom from director Will Gluck. pic.twitter.com/9HpfzAEyxp — Film Updates (@FilmUpdates) April 23, 2023

La fidanzata di Powell ha smesso di seguire su Instagram la Sweeney poche ore dopo la pubblicazione del video in cui la 25enne si butta all’indietro stretta però tra le braccia di Glen.

Glen Powell’s girlfriend Gigi Paris has unfollowed Sydney Sweeney on Instagram following the filming of Glen and Sydney’s upcoming rom-com, Page Six reports. pic.twitter.com/IMk9IpcqFZ — Pop Base (@PopBase) April 24, 2023

Glen Powell e Gigi Paris hanno rotto? I rumor dei media americani.