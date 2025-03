Glaucoma, in Italia colpite circa un milione di persone

Il glaucoma è la principale causa di cecità irreversibile nel mondo e in Italia colpisce circa un milione di persone, di cui la metà ignora di averlo. Questa malattia cronico-degenerativa danneggia il nervo ottico e, secondo l’OMS, circa 76 milioni di persone sono affette globalmente. I sintomi compaiono in fase avanzata, quando i danni sono irreversibili, rendendo difficile la diagnosi precoce.

La causa principale del glaucoma è l’aumento della pressione oculare, che provoca una progressiva perdita del campo visivo, iniziando dalle aree periferiche fino a coinvolgere quelle centrali, con un significativo calo dell’acuità visiva. Tra i principali fattori di rischio ci sono l’età avanzata e la miopia, poiché la probabilità di sviluppare il glaucoma aumenta con l’età e con il grado di miopia.

In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, dal 9 al 15 marzo, IAPB Italia ETS promuove una campagna di sensibilizzazione per informare il pubblico sulla malattia. Slogan come “Non permettere ai tuoi occhi di perdere l’orientamento. Previeni il glaucoma. Si cura solo con la prevenzione” enfatizzano l’importanza della diagnosi precoce e dei controlli regolari.

Sono previsti oltre 50 eventi in Italia, tra cui distribuzione di opuscoli informativi, interviste a medici e controlli gratuiti. La ASL TO5 offrirà visite specialistiche per la diagnosi e cura del glaucoma, controllando pressione oculare e acuità visiva con strumenti moderni. La campagna sottolinea l’importanza di una diagnosi tempestiva per prevenire la progressione della malattia e la perdita della vista.