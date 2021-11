Domanda. Finora non mi sono sottoposta al vaccino anti-Covid per paura di eventuali effetti collaterali legati alla mia patologia. Soffro di glaucoma e vorrei sapere se posso vaccinarmi senza rischi.

Vuoi fare anche tu una domanda a un esperto di Retina in salute? Scrivi a retinainsalute@gedi.it

Risposta. Non esiste alcuna controindicazione a sottoporsi a vaccinazione anti-COVID19 per chi è affetto da glaucoma cronico semplice, che è la forma più diffusa e frequente di glaucoma. Si può pertanto vaccinare in piena tranquillità.

*Leopoldo Spadea, Direttore U.O.C. Oftalmologia – Clinica Oculistica – AOU Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma.