Glass skin: il fascino della pelle di vetro 

La Glass Skin, una delle più recenti tendenze nel mondo della bellezza, ha origine dalla Corea ed è conosciuta per conferire una pelle incredibilmente liscia, luminosa e uniforme, che ricorda la trasparenza e la lucentezza del vetro. Questo effetto non è solo estetico, ma rappresenta anche una testimonianza della dedizione a una rigorosa e stratificata routine di skincare

Glass Skin: luminosità e perfezionamento nella skincare e nel make-up

La “glass skin” non è una novità, ma resta una delle tendenze più popolari e condivise su TikTok, mantenendosi stabile tra i trend. Di origini coreane, questa pratica mira a elevare la pelle a un nuovo livello di liscio, compatto e luminoso, senza necessariamente cercare la perfezione. La filosofia si concentra sulla miglioramento della texture cutanea piuttosto che sull’aspetto “filtrato”.

Alicia Yoon, imprenditrice coreano-americana e esperta di skincare, è stata la mente dietro il concetto nel 2018, con il lancio del siero Glass Skin Refining Serum del suo brand Peach & Lily.

Quanto al termine, deriva dalla traduzione letterale dell’espressione coreana “yuri pibu” (유리 피부), che significa pelle di vetro, evocando un aspetto così liscio, luminoso e uniforme da sembrare traslucido.

Per ottenere la glass skin, è essenziale seguire una rigorosa routine di skincare che comprende idratazione profonda, esfoliazione delicata e l’uso di sieri ricchi di nutrienti e agenti illuminanti. Questo approccio non solo mira a migliorare la texture della pelle, ma anche a promuovere un aspetto radioso e sano.

Approfondiamo la questione declinando i vari step.



Detersione profonda

La base fondamentale della glass skin è una detersione profonda. Non basta un semplice detergente viso: la routine coreana prevede una doppia detersione.

Meglio iniziare con uno struccante oleoso per rimuovere il trucco e le impurità a base di olio, seguito da un detergente a base acquosa per pulire in profondità senza seccare la pelle.

Esfoliazione

Dopo la detersione, è importante esfoliare delicatamente la pelle una o due volte alla settimana per rimuovere le cellule morte e favorire il rinnovamento cellulare. Scegliete un esfoliante adatto al vostro tipo di pelle, evitando quelli troppo abrasivi che potrebbero danneggiare la barriera cutanea.

Idratazione

L’idratazione è il segreto per una glass skin. Utilizzate sieri ricchi di nutrienti come l’acido ialuronico e la niacinamide, che aiutano a mantenere la pelle idratata, elastica e luminosa. Questi ingredienti penetrano in profondità per migliorare la texture della pelle e donarle un aspetto fresco e radioso.

Sieri e maschere illuminanti

Integrate nella routine sieri e maschere che favoriscono l’illuminazione della pelle. Cercate prodotti che contengono elementi come la vitamina C o l’estratto di perla, che aiutano a uniformare il tono della pelle e a minimizzare le macchie scure.

Protezione solare

Non dimenticate mai la protezione solare. Applicate un filtro solare ad ampio spettro con almeno SPF 30 ogni mattina per proteggere la pelle dai danni causati dai raggi UV, che possono causare invecchiamento precoce e danneggiare la luminosità della pelle.

Doppia detersione

La detersione è fondamentale per rimuovere trucco, impurità e residui. Iniziate con uno struccante oleoso per eliminare il trucco e lo sporco, seguito da un detergente a base acquosa per una pulizia profonda ma delicata, adatta anche alle pelli sensibili.

Trattamenti specifici per una perfetta glass- skin

Aggiungete trattamenti mirati come sieri per il viso e maschere oculari per fornire un’idratazione extra e ridurre i segni di stanchezza intorno agli occhi.

Esaltare la Glass- Skin con il make-up

Il makeup può enfatizzare la glass skin senza coprirla. Scegliete prodotti leggeri e luminosi come balsami per le labbra e sieri primer che migliorano il glow naturale della pelle. I blush in crema e gli illuminanti trasparenti sono perfetti per aggiungere un tocco di luminosità senza compromettere l’effetto vetro della pelle.

Con una routine di skincare mirata e l’uso dei giusti prodotti makeup, potrete ottenere una glass skin radiosa e luminosa che riflette la vostra bellezza naturale. Seguite questi passaggi con costanza e adattate la routine alle esigenze specifiche della vostra pelle per risultati duraturi e visibili.

Insomma, la Glass Skin non è solo una moda. Rappresenta anche un impegno verso una pelle sana e luminosa.