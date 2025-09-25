Glamping in Italia: un nuovo modo di viaggiare nella natura

All’evento “Lo stato del turismo in Italia”, tenutosi a Cavallino Treporti, Walter Galbiati, vicedirettore di Repubblica, ha incontrato Sergio Redaelli, amministratore delegato di Crippaconcept. Questa azienda di Pavia è specializzata nella progettazione e nella produzione di soluzioni abitative mobili di lusso, come maxi-caravan e lodge, dedicate al “glamping”. Il termine “glamping” è frutto della combinazione delle parole “glam” e “camping”.

