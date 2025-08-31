Glamour e star al Festival del Cinema di Venezia 2025

La terza serata del Festival del Cinema di Venezia ha visto un red carpet imperdibile, con celebrity che hanno portato glamour nonostante la pioggia. Tra le star, Julia Roberts ha debuttato al Lido indossando un abito su misura Versace, creato dal nuovo direttore creativo Dario Vitale. Il suo long dress, che alterna blu e nero in un elegante gioco di losanghe, richiama gli anni Quaranta e si completa con gioielli Chopard, tra cui orecchini con 36,44 carati di diamanti e un anello con una tanzanite da 19,04 carati.

Accanto a Julia, Chloë Sevigny ha fatto sfoggio di un look d’archivio Saint Laurent e ha abbellito il suo outfit con una collana di diamanti e gioielli Tiffany & Co. Ayo Edibiri ha brillato in un abito bustier rosso di Chanel, completato con gioielli della collezione Alta Gioielleria della Maison.

Anche gli uomini hanno mostrato grande stile. Andrew Garfield ha scelto un abito blu di Dior, mentre Luca Guadagnino ha indossato una giacca monopetto in seta bianca con motivi floreali. Will Price ha optato per un’elegante giacca da sera Dior, mentre Monica Barbaro ha incantato con un abito in satin nero.

Emanuela Fanelli, madrina del festival, ha inaugurato la serata con un abito bustier Max Mara, completato da un look capelli curato con prodotti L’Oréal e Kérastase. Infine, Afiya Bennett ha sfoggiato un abito lungo d’archivio di Alberta Ferretti, mentre Amelia ed Eliza Spencer hanno esaltato i loro look con gioielli Damiani.