Glade Sense & Spray Profumatore per Ambienti con Olii Essenziali e Sensore di Movimento, Fragranza Relaxing Zen, Confezione da 1 Diffusore e 3 Ricariche

Il deodorante per ambienti glade Sense & Spray rileva la tua presenza e rilascia all’istante un soffio di fragranza nell’aria. Grazie a una tecnologia con sensore di movimento riduce gli sprechi e conserva le ricariche rinnovando automaticamente l’aria solo quando ne hai bisogno. La fragranza Relaxing Zen trasforma in un istante ogni ritorno a casa in un ritorno alla quiete.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 17,1 x 14,7 x 8,9 cm; 330 grammiProduttore ‏ : ‎ SC JohnsonASIN ‏ : ‎ B0BN3ZWVKJNumero modello articolo ‏ : ‎ 354176Paese di origine ‏ : ‎ Paesi Bassi

Glade Sense&Spray, Profumatori per Ambienti, Fragranza Relaxing Zen, 1 Erogatore e 3 Ricariche

Design accattivante con sensore di movimento che permettono al dispositivo di rilasciare la fragranza al tuo passaggio; dotato anche di pulsante che consente di rilasciare in qualsiasi momento un getto supplementare di fragranza

Il sistema Glade Sense&Spray grazie ad un sensore rileva la tua presenza e rilascia all’istante un soffio di fragranza, dopo l’erogazione il sensore si spegne e non rilascia fragranza per 20 minuti

Scegli tra un’ampia varietà di fragranze per creare l’atmosfera ottimale nella tua casa