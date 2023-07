Glade Liquido Elettrico, Profumatore per Ambienti con Olii Essenziali, Fragranza Relaxing Zen, Confezione da 1 Diffusore e 3 Ricariche

Non sarebbe ottimo se un solo prodotto potesse soddisfare ogni esigenza? Con il diffusore Glade Essential Oil Elettrico puoi profumare ambienti di qualsiasi dimensione. Ti basta collegarlo ad una presa di corrente per godere della tua fragranza

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 159 x 92 x 193 cm; 235,5 grammiProduttore ‏ : ‎ Sc JohnsonASIN ‏ : ‎ B08NVJ63RKNumero modello articolo ‏ : ‎ 328670Paese di origine ‏ : ‎ Polonia

Il profumo di mela verde, gelsomino, ananas, frutti di bosco e una fresca miscela di spezie incanta l’aria che ti circonda con una delicata fragranza

L’unico diffusore elettrico con tecnologia brevettata in ceramica per un’esperienza di fragranza a 360 gradi e spina adattabile ad ogni presa elettrica

Il controllo avanzato della fragranza ti permette di personalizzarne l’intensità, per profumare stanze di ogni dimensione

Crea l’atmosfera ottima nella tua casa scegliendo tra un’ampia varietà di fragranze