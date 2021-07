Il tavolo del ministero per lo Sviluppo economico sulla vertenza della Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) si terrà giovedì 15 luglio, in presenza, presso la prefettura di Firenze, come aveva richiesto l’assemblea dei lavoratori, e non in videoconferenza, come inizialmente previsto. Lo ha annunciato la viceministra Alessandra Todde spiegando che “dopo aver sentito le parti e la prefettura, ho deciso di convocare il tavolo Gkn direttamente a Firenze”.

Ci saranno anche i vertici di Gkn Driveline Firenze al tavolo del 15 luglio in prefettura a Firenze. Lo rende noto la stessa azienda. Gkn informa, in una nota, di aver dato disponibilità per il 16 luglio ai sindacati e Rsu per “l’avvio della discussione in merito alla decisione di cessare le attività dello stabilimento di Campi Bisenzio, come comunicato a mezzo raccomandata, pec ed e-mail, con l’apertura formale della procedura di licenziamento collettivo nel pieno rispetto delle norme. Sono pertanto prive di fondamento – aggiunge l’azienda – le notizie circa il presunto ‘immediato licenziamento a mezzo e-mail'”.

“La società – sottolinea Gkn Driveline Firenze -, pienamente rispettosa delle norme di legge e delle procedure giuslavoristiche, ha infatti esercitato le proprie prerogative aprendo una procedura tecnica prevista dalla legge per la chiusura del proprio sito produttivo, dando contestualmente disponibilità alle organizzazioni sindacali per avviare il dialogo volto a identificare eventuali soluzioni che possano minimizzare il più possibile l’impatto sociale della decisione assunta. Durante il periodo di consultazione, tutti i rapporti del personale con la società resteranno in forza fino alla conclusione del processo di consultazione. In nessun caso la società si è discostata da quanto le leggi prevedono in casi simili”.

I parlamentari Pd

“La vertenza della Gkn assume un carattere di particolare gravità, sia per il numero di lavoratori coinvolti (422 nello stabilimento, altri 300 nell’indotto), sia per le modalità e la tempistica, che segnano un imbarbarimento inaccettabile delle relazioni industriali. Allo stesso modo va fatta chiarezza su quelle che sono le reali intenzioni della proprietà e sulle motivazioni che hanno portato al licenziamento collettivo. Per questi motivi come parlamentari della Regione Toscana presenteremo un’interrogazione al Governo per capire come intenda muoversi in questa vertenza particolarmente delicata, soprattutto per la fase storica in cui ci troviamo, con la pandemia ancora da debellare definitivamente e le incertezze sui prossimi mesi. Una cosa è certa: la Toscana e Firenze in particolare non intendono assistere passivamente ad operazioni che nulla hanno a che fare con la normale dialettica economica, e che aprono scenari foschi per il prossimo futuro”. Lo affermano in una nota i parlamentari Pd della Toscana.

Il presidente Giani

“Devo dire che sento che le istituzioni sono compatte” sulla vicenda della Gkn di Campi Bisenzio (Firenze), “la cosa fondamentale è che il ministro Giorgetti e il ministro Orlando abbiano dato la loro disponibilità e il loro impegno per portare al tavolo la proprietà. E a quell’appuntamento ogni istituzione, ne sono convinto, farà la sua parte per invitare a ritirare i licenziamenti e a mettersi su un piano di ragionevolezza magari approfittando di ammortizzatori sociali perché l’attività riprenda nello stabilimento di Campi Bisenzio”. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Firenze in vista del tavolo sulla Gkn in programma il 15 luglio.

“Quella per la Gkn – ha aggiunto Giani – è la battaglia contro un nuovo comportamento: ovvero gruppi finanziari che acquistano gruppi produttivi e giocano sugli aspetti finanziari incuranti del fatto che il lavoratore e la sua famiglia vive di quella attività e non può trovarsi ad essere liquidato con una mail”.