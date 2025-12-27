Giza a Milano: panini egiziani>” Se preferisci un titolo più corto: Panini egiziani a Milano

12.9 C
A Milano, la scena del street food e dei piccoli locali dedicati alle cucine mediorientali e internazionali continua a crescere, con molti imprenditori stranieri che decidono di condividere la propria cultura attraverso piatti autentici e curati. Tra questi, si inserisce Giza, un nuovo locale in Corso di Porta Ticinese 67, specializzato in panini egiziani. Il progetto è guidato da Ahmed Dawood, un imprenditore egiziano che, nonostante la sua carriera nel settore immobiliare e commerciale, ha deciso di dedicarsi alla cucina per condividere la sua cultura e le tradizioni culinarie del suo paese.

Ahmed Dawood è nato al Cairo e ha radici familiari ad Aswan, nel sud dell’Egitto. I suoi primi ricordi legati al cibo sono di carattere domestico e collettivo, come quando preparava i kahk, biscotti dell’Eid al-Fitr, con la sua famiglia. La sua carriera professionale ha iniziato a svilupparsi nel settore immobiliare, ma è entrando nelle cucine dei ristoranti che ha capito che il cibo era il settore che lo attirava di più. Dopo aver lasciato l’Egitto con la moglie, Dawood si è iscritto a un corso di cucina per stranieri al Congusto Institute e ha avuto un’esperienza formativa in un ristorante di alta cucina.

Dawood ha studiato il mercato milanese con approccio analitico e ha individuato un’assenza di luoghi dedicati ai panini egiziani. Ha quindi deciso di aprire Giza, un locale semplice e diretto che offre una selezione di 8 piatti, tra cui 7 panini e 1 contorno. Il menu è stato pensato per mantenere il controllo sulla qualità e rendere l’offerta chiara e leggibile. I panini coprono diverse tipologie, tra cui carne, pollo, pesce e opzioni vegane, e sono stati preparati con ingredienti facilmente reperibili a Milano. La risposta del pubblico è stata positiva, con alcuni panini inizialmente considerati più difficili che si sono rivelati tra i più apprezzati.

