GIVĒON torna con “Beloved”: il nuovo album R&B in arrivo!

La superstar dell’R&B GIVĒON annuncia l’uscita del suo secondo album, “Beloved”, prevista per venerdì 11 luglio. Questo progetto segna il suo ritorno dopo il successo del debutto “Give or Take” nel 2022.

L’album è prodotto da Sevn Thomas e include la collaborazione di rinomati produttori del settore, come Matthew Burnett, Jahaan Sweet, Gitty e Maneesh. GIVĒON promette un suono ricercato e coeso, in linea con l’estetica elegante che ha caratterizzato la sua musica fino ad ora.

Tra i brani già rivelati c’è il singolo “Twenties”, che ha subito ottenuto successo entrando nella Top 10 della Billboard Hot R&B Songs e nella Top 20 della Hot R&B/Hip-Hop Songs. Un’altra traccia, “Rather Be”, è stata recentemente pubblicata con un videoclip ufficiale.

Negli ultimi anni, GIVĒON ha consolidato la sua carriera con dischi certificati Platino, inclusi “Like I Want You” e “Heartbreak Anniversary”. Ha inoltre collaborato con artisti importanti, tra cui Arya Beats e Teddy Swims nel brano “Are U Even Real”, che gli ha valso una nomination ai BET Awards 2025 per la categoria Best Collaboration, oltre a raggiungere la cima della classifica Billboard Adult R&B Airplay.

Fonte: www.newsic.it